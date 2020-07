Die neuen Vorgaben der Schweizer Behörden sähen eine Maskentragepflicht in allen öffentlichen Verkehrsmitteln vor, darum werde eine Maskenpflicht auch an Bord der Swiss-Flugzeuge bis auf Weiteres eingeführt, schrieb die Swiss gemäss den Tamedia-Zeitungen. Zuvor berichteten am Sonntag die Zeitungen von CH Media darüber.

Die bis anhin geltende "starke Empfehlung" sei von den Fluggästen bislang sehr gut befolgt worden. Bereits heute trügen 95 Prozent der Passagiere eine Maske.

(AWP)