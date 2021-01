Die EU forderte das Unternehmen dazu auf, den Liefervertrag mit der Staatengemeinschaft offenzulegen, wie ein EU-Vertreter am Mittwoch sagte. Uneinheitliche Aussagen gab es hinsichtlich eines für Mittwoch geplanten Treffens von AstraZeneca mit der Europäischen Union wegen der Lieferprobleme. Der EU-Vertreter sagte, AstraZeneca habe das Treffen abgesagt. Österreichs Gesundheitsminister Rudolf Anschober erklärte, der Konzern habe das Treffen auf Donnerstag verschoben. Ein AstraZeneca-Sprecher sagte dagegen, man werde sich im Tagesverlauf mit der EU treffen.

Konzernchef Pascal Soriot hatte zuvor in der "Welt" erklärt, AstraZeneca sei vertraglich nicht zur Lieferung bestimmter Mengen Impfstoff verpflichtet. AstraZeneca habe eine "Best Effort"-Vereinbarung, "dass wir uns im besten Sinne bemühen", mit der EU abgeschlossen. "Der Grund war, dass Brüssel mehr oder minder zum selben Zeitpunkt beliefert werden wollte wie die Briten – obwohl die drei Monate früher unterzeichnet hatten. Darum haben wir zugesagt, es zu versuchen, uns aber nicht vertraglich verpflichtet."

Der EU-Vertreter sagte, die von Soriot offenbarten Angaben zur Produktionskapazität und zur Best-Effort-Klausel seien vertraulich. Er fügte hinzu, dass die "Best Effort"-Klausel Standard bei Verträgen mit Herstellern sei, deren Produkte sich noch in der Entwicklung befänden.

Es wird erwartet, dass der Impfstoff in der Europäischen Union am Freitag zugelassen wird. AstraZeneca hatte allerdings Ende vergangener Woche überraschend eingestanden, wegen Produktionsengpässen die zugesagte Liefermenge für die EU bis Ende März nicht einhalten zu können. Nach Angaben eines hochrangigen EU-Vertreters wird die Zahl der Impfdosen im ersten Quartal mit 31 Millionen Stück rund 60 Prozent niedriger ausfallen als geplant. Seitdem nimmt der Druck auf das Unternehmen zu. Die EU hatte sich im August 2020 bis zu 400 Millionen Dosen des Vakzins vertraglich gesichert.

AstraZeneca erklärte am Mittwoch, mit Partnern an der Verbesserung seiner Covid-19-Impfstoff-Produktion zu arbeiten, um sicherzustellen, dass der Impfstoff in der erforderlichen Menge und Geschwindigkeit hergestellt werde. Die Probleme seien vornehmlich auf eine geringere als erwartet ausfallende Produktionsausbeute zurückzuführen, die sich auf die Anzahl der pro Charge produzierten Dosen auswirke.

(Reuters)