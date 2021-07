Die Präsidentin der Federal Reserve Bank of San Francisco, Mary Daly, betrachtet niedrige Impfquoten als Bedrohung für die Weltwirtschaft.

Es sei wichtig für die Welt, höhere Impfraten zu erreichen, sagt Daly in einem am Freitag veröffentlichten Interview der Financial Times. Ansonsten gebe es "Gegenwind" etwa für die US-Wirtschaft. "Ich denke, eines der größten Risiken für unser zukünftiges globales Wachstum besteht darin, dass wir den Sieg über Covid-19 zu früh erklären", fügt Daly hinzu.

(Reuters)