Panne bei Notrufnummern in Frankreich - Minister will Untersuchung

(Ausführliche Fassung) - Eine schwere Panne beim französischen Telekommunikationsunternehmen Orange hat eine Störung bei Notrufnummern in ganz Frankreich ausgelöst. Um weiter die Feuerwehr, die Polizei oder einen Notarzt erreichen zu können, wurden in der Nacht zum Donnerstag rund 400 Ersatznummern eingerichtet, teilte Innenminister Gérald Darmanin in Paris mit. Präsident Emmanuel Macron sagte, es sei noch zu früh, um eine Bilanz der Situation zu ziehen, man sei aber besorgt, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP.