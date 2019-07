Mit 158 Sitzen hat seine Partei Nea Demokratia (ND) die absolute Mehrheit in dem 300 Sitze umfassenden Parlament. Die ND kommt nach Auszählung von 99,8 Prozent der Stimmen auf 39,85 Prozent, wie das Innenministerium am Montag mitteilte. Als stärkste Partei erhielten die Konservativen dank einer Besonderheit im Wahlsystem zusätzliche Mandate, die die absolute Mehrheit ermöglichte.

Die linke Partei Syriza erhielt 31,53 Prozent der Stimmen und 86 Sitze. Der seit 2015 regierende Ministerpräsident Alexis Tsipras räumte seine Niederlage bereits am Sonntagabend ein. Er hatte nach dem schlechten Abschneiden seiner Partei bei der Europawahl Ende Mai die regulär im Oktober fällige Wahl vorgezogen. Drittstärkste Kraft wurde das Bündnis der sozialdemokratischen Pasok, das auf 8,1 Prozent und 22 Sitze kam.

Mitsotakis soll bereits heute Montag vereidigt werden. Mit Spannung wird erwartet, wer im Kabinett Schlüsselposten wie das Finanz-, Energie- oder Aussenressort übernimmt. Der 51-Jährige hatte sich im Wahlkampf dazu bedeckt gehalten.

(Reuters)