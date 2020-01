Peking beruft seinen höchsten Vertreter in Hongkong ab

Knapp sieben Monate nach dem Beginn der Proteste in Hongkong hat Peking seinen höchsten Vertreter in der chinesischen Sonderverwaltungszone ausgetauscht. Der bisherige Direktor des Verbindungsbüros der chinesischen Regierung, Wang Zhimin, werde ersetzt, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am Samstag. Er war etwas mehr als zwei Jahre als Verbindungsmann zwischen der Pekinger Führung und der Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam im Amt. Nachfolger werde Luo Huining, der frühere Chef der Kommunistischen Partei in der Provinz Shanxi.