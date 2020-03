Das hat der Bundesrat an seiner Sitzung vom 13. März 2020 entschieden. Sie trete ihr neues Amt per 1. Januar 2021 an, hiess es in einem Communiqué vom Freitag.

Sie werde die Nachfolge von Thomas Bauer antreten, der per 31. Dezember 2020 aus dem Verwaltungsrat ausscheidet. Er erreiche in diesem Jahr das ordentliche Pensionsalter und habe daher seinen Rücktritt per 31. Dezember 2020 bekannt gegeben.

Im Auswahlverfahren für Bauers Nachfolge habe sich Amstad als die am besten geeignete Kandidatin herausgestellt. Sie arbeitete nach ihrem Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF), bei der Credit Suisse, der Federal Reserve Bank of New York und der Schweizerischen Nationalbank (SNB).

Seit 2018 sei sie Ko-Leiterin des Fintech Centers am Shenzhen Finance Institute. Sie wirke regelmässig als Gastforscherin an Notenbanken, zuletzt an der Bank of Japan. 2016 wurde sie ausserdem bereits als Mitglied des Verwaltungsrates Finma und im Februar 2018 zu dessen Vizepräsidentin gewählt.

(AWP)