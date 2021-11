Pfizer-Medikament soll Risiko schwerer Corona-Verläufe minimieren

(Ausführliche Fassung) - In den USA befeuert ein neues Medikament des Pharmariesen Pfizer Hoffnungen, in Zukunft schwere Erkrankungen nach Infektionen mit dem Coronavirus weitgehend vermeiden zu können. Das Risiko lebensgefährlicher Verläufe der Lungenkrankheit Covid-19 habe sich bei dafür anfälligen Erwachsenen um 89 Prozent verringert, wenn sie die Arznei einnehmen, teilte Pfizer am Freitag mit.