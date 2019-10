Die Competition and Markets Authority (CMA) kündigte am Dienstag an, dass eine erste Entscheidung bis 16. Dezember 2019 fallen soll.

Roche will Spark für 4,3 Milliarden Dollar übernehmen und den Deal bis Jahresende über die Bühne bringen. Der Konzern hat die Angebotsfrist wiederholt verlängert, weil die CMA und die US-Kartellbehörde FTC mehr Zeit zur Begutachtung benötigen, und will die aktuell bis 30. Oktober befristete Offerte bei Bedarf erneut verlängern. Roche-Chef Severin Schwan räumte jüngst ein, dass die tiefgreifende Prüfung überraschend kam.

(Reuters)