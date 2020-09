Dies sei ein routinemässiger Schritt, wenn bei einem der Testpersonen während der Studie eine unerklärbare Erkrankung auftrete, sagte das Unternehmen am Mittwoch. Dies gebe einem unabhängigen Ausschuss Zeit, die Daten zu überprüfen. Die mögliche Nebenwirkung sei ein Einzelfall in Grossbritannien, dessen Überprüfung zügig vonstattengehen soll, um die Auswirkungen auf den Zulassungsprozess des Vakzins möglichst gering zu halten, so der Hersteller weiter.

Der unter "AZD1222" bekannte experimentelle Impfstoff befindet sich in Grossbritannien, Brasilien und Südafrika in späten klinischen Studien und gilt als einer der führenden Kandidaten bei der Entwicklung einer wirksamen Impfung gegen das neuartige Coronavirus. Die neun führende Impfstoffentwickler - AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, Merck, Moderna, Novavax, Sanofi und BioNTech und GlaxoSmithKline - hatten sich am Dienstag verpflichtet, die wissenschaftlichen Sicherheits- und Wirksamkeitsstandards für ihre experimentellen Impfstoffe trotz der Dringlichkeit zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie und des politischen Drucks einzuhalten.

(Reuters)