Im Kanton Basel-Stadt ist ab kommenden Montag das Tragen von Masken an bestimmten Orten - wie in Läden und Einkaufszentren - obligatorisch.

"Um die Gesundheit und Sicherheit aller an unseren Standorten zu schützen, haben wir entschieden, ebenfalls weitere Massnahmen zu treffen", sagte ein Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP am Freitagabend und bestätigte damit einen Bericht der Tamedia-Zeitungen. Ab Montag sei das Tragen einer Maske im Allgemeinen in allen Novartis-Gebäuden obligatorisch.

Die Maskenpflicht gelte grundsätzlich in allen Gebäuden, "ausser der Mitarbeitende sitzt am eigenen Arbeitsplatz und der Abstand von 2 Meter zu anderen kann eingehalten werden". Die Regeln würden für alle Personen an den Standorten gelten - auch für Gäste.

(AWP)