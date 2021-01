Das traditionelle Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums (WEF) fand diesen Januar nicht wie üblich in Davos, sondern wegen der Corona-Pandemie virtuell statt. Das virtuelle WEF ging am Freitagabend zu Ende. Ein persönliches Treffen der Wirtschaftsführer und Politiker ist im Mai in Singapur geplant.

Warum sich die Organisatoren für Asien statt der Schweiz entschieden haben und ob das Forum tatsächlich auch im Mai möglich sein wird, erklärt Alois Zwinggi, Mitglied der WEF-Stiftungsleitung, im Podcast "Schöne neue Arbeitswelt" der "Handelszeitung". Jetzt hineinhören.