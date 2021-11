Die Stimmung zwischen dem Westen und China hat sich erheblich eingetrübt. Wie geht es weiter? Tim Höfinghoff spricht im Podcast "Handelszeitung Insights" mit Nico Luchsinger, Geschäftsführer der Asia Society Switzerland, darüber, wie es um die Befindlichkeiten Chinas nach aussen und nach innen bestellt ist.

Zudem: Was sind die drängendsten Herausforderungen und wie sind die Europäische Union sowie die Schweiz in der China-Frage aufgestellt, in einer Zeit, in der sich die Blockbildung zwischen den USA und China verfestigt?

Dieser Artikel erschien zuerst im Digitalangebot der "Handelszeitung" unter dem Titel: "Wie weiter mit China?"