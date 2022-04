Polen: Erneut mehr Einreisen in die Ukraine als Ausreisen

Polens Grenzschutz hat am Sonntag erneut mehr Einreisen in die Ukraine als Ausreisen aus dem östlichen Nachbarland gezählt. Rund 19 300 Menschen hätten Polen Richtung Ukraine verlassen, teilte der Grenzschutz am Montag per Twitter mit. Dagegen kamen im gleichen Zeitraum aus der Ukraine 17 300 Menschen nach Polen - 10 Prozent weniger als am Vortag.