Polen will Flugzeuge und Panzer aus Südkorea kaufen

(Ausführliche Fassung) - Polen bereitet zur Verstärkung seiner Streitkräfte grössere Käufe von Flugzeugen und Panzern aus Südkorea vor. Warschau sei an 48 leichten Kampfflugzeugen des Typs FA-50 interessiert, sagte Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak am Freitag. "Bereits im nächsten Jahr würde das erste Flugzeug in Polen eintreffen."Die Verträge sollten kommende Woche unterzeichnet werden, sagte er der Agentur PAP zufolge.