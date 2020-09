Am 27. September stimmt die Schweiz über die Volksinitiative "Für eine massvolle Zuwanderung" (Begrenzungsinitiative) ab. Die Schweizerische Volkspartei (SVP) hat die Initiative lanciert, weil in ihren Augen die im Februar 2014 vom Stimmvolk angenommene Masseneinwanderungsinitiative nicht umgesetzt wurde.

Verschiedene Umfragen (hier und hier) besagen, dass die Initiative mit zwischen 55 und 60 Prozent Mehrheit abgelehnt wird. Die Initiative findet demnach nur bei den SVP-Sympathisanten eine Mehrheit - bei der CVP und der FDP hingegen unterstützt bloss ein Drittel die Vorlage. Die Unterstützung ist am schwächsten in den Städten (34 Prozent), gefolgt von den Agglomerationsgemeinden (42 Prozent). Aber auch auf dem Land findet sich keine Mehrheit für die Vorlage (47 Prozent).

Eine Online-Umfrage von cash.ch kommt allerdings zu einem anderen Resultat. An der Befragung, die am Dienstag aufgeschaltet wurde und an der rund 4700 Leute teilnahmen, sprachen sich 56 Prozent für eine Unterstützung der Inititive aus, 44 Prozent waren dagegen.