Er wolle aber als Regierungschef weitermachen, bis ein Nachfolger gewählt ist, sagte Johnson am Donnerstag in London. Er selbst wurde vor knapp drei Jahren von seiner Partei ins Amt gewählt.

Kurz vor seiner Rücktrittsankündigung ernannte Johnson noch neue Minister. Allerdings fordern zahlreiche Parteifreunde, der 58-Jährige solle sofort auch als Regierungschef abtreten. Die Opposition verlangt eine Neuwahl.

UK PM Boris Johnson says he fought "so hard" in recent days because "I felt it was my job, my duty, my obligation to you" https://t.co/tk1sA5tAz0 pic.twitter.com/mt5hiTLc7r

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) July 7, 2022