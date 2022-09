Unter der Führung von Präsident Xi Jinping und Präsident Wladimir Putin “waren die Beziehungen zwischen den beiden Ländern immer auf dem richtigen Weg, und beide Seiten unterstützen sich gegenseitig in Fragen, die ihre Kerninteressen betreffen”, sagte Chinas Topdiplomat Yang Jiechi dem russischen Botschafter Andrej Denisow am Montag bei einem Treffen in Peking.

“Die chinesische Seite ist bereit, mit der russischen Seite zusammenzuarbeiten, um die strategische Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern auf hoher Ebene fortzusetzen, die gemeinsamen Interessen zu wahren und die Entwicklung der internationalen Ordnung in eine gerechtere und vernünftigere Richtung zu lenken”, sagte Yang laut einer Erklärung des Aussenministeriums.

Xi plant diese Woche eine Reise nach Kasachstan und Usbekistan, seine erste Auslandsreise seit Beginn der Corona-Pandemie vor zwei Jahren. In Usbekistan findet am Donnerstag und Freitag das Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit statt, was ihm die Möglichkeit gibt, Putin zum ersten Mal seit Moskaus Invasion in der Ukraine im Februar persönlich zu treffen.

(Bloomberg)