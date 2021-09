Starke Gewinne bei der SPD, herbe Verluste für CDU/CSU: Die Sozialdemokraten mit ihrem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz sind ersten Hochrechnungen zufolge erstmals seit 2002 als stärkste Kraft aus der Bundestagswahl hervorgegangen, während CDU/CSU nach starken Verlusten ihr bislang schlechtestes Abschneiden hinnehmen muss. Allerdings zeichnet sich bereits eine schwierige Regierungsbildung ab, da mehrere Koalitionen möglich sind. Den Ausschlag geben werden die zur Nummer drei aufgestiegenen Grünen und die FDP, die sich als viertstärkste Kraft etablieren könnte.

Die SPD kommt der ARD-Hochrechnung zufolge auf 24,9 Prozent, im ZDF sogar auf 25,6 Prozent (2017: 20,5). CDU/CSU können demnach nur noch mit 24,7 (ARD) beziehungsweise mit 24,4 Prozent (ZDF) rechnen (2017: 32,9 Prozent). Scholz bekräftigte seinen Anspruch auf die Nachfolge der 16 Jahren amtierenden Angela Merkel (CDU), die sich nicht wieder zur Wahl gestellt hatte. Die Wähler hätten die SPD klar gestärkt. "Sie haben entschieden, dass die Sozialdemokratische Partei bei allen Balken nach oben geht - und das ist ein grosser Erfolg", sagte er. Die Wähler hätten die SPD wegen ihrer Themen gewählt, wollten Gerechtigkeit und Klimaschutz. "Und auch weil sie wollen, dass der nächste Kanzler dieser Republik Olaf Scholz heisst." Es werde aber noch ein langer Wahlabend.

Laschet will «Zukunftskoalition»

Aber auch die Union hat die Hoffnung auf eine Regierungsbildung mit ihr an der Spitze trotz der herben Schlappe nicht aufgegeben. "Wir werden alles daran setzen, eine Bundesregierung unter Führung der Union zu bilden", sagte Laschet und wählte erneut das Wort "Zukunftskoalition". Damit deute er ein Bündnis mit FDP und Grünen an. Das Wahlergebnis stelle aber eine grosse Herausforderung dar. "Deshalb bedarf es jetzt einer grossen Kraftanstrengung aller Demokratinnen und Demokraten", sagt er. "Wir müssen Deutschland zusammenhalten."

Deutliche Zugewinne verzeichneten die Grünen, die mit Annalena Baerbock erstmals eine eigene Kanzlerkandidatin aufgestellt hatten: Sie kommen auf knapp 15 Prozent (2017: 8,9) Prozent. Baerbock räumte ein, dass die Partei ihr Wahlziel verfehlt hat. Man habe als führende Kraft das Land gestalten wollen, sagte sie am Wahlabend. "Wir wollten mehr. Das haben wir nicht erreicht, auch aufgrund eigener Fehler zu Beginn des Wahlkampfs in der Kampagne - eigener Fehler von mir."

Die AfD kann mit mehr als zehn Prozent (2017: 12,6) Prozent rechnen, die FDP mit mehr als elf Prozent (10,7) Prozent. Knapp wieder in den Bundestag einziehen könnte die Linke, die mit 5,0 (9,2) Prozent rechnen kann.

Sollten sich die ersten Hochrechnungen bestätigen, zeichnet sich eine schwierige Regierungsbildung ab, da gleich mehrere Koalitionen möglich wären. Denkbar wäre etwa eine Fortsetzung der grossen Koalition von Union und SPD, diesmal womöglich unter Führung der Sozialdemokraten mit einem Kanzler Scholz. Rechnerisch machbar wäre auch ein Ampel-Regierung unter Führung der SPD mit den Grünen und der FDP. Auch ein sogenanntes Jamaika-Bündnis unter Führung der Union mit Grünen und FDP mit Laschet als Kanzler liesse sich formen.

Aufgerufen zur Abstimmung waren 60,4 Millionen Deutsche. Die Wahlbeteiligung lag ersten Angaben zufolge bei 76,0 Prozent und damit etwas niedriger als 2017 mit 76,2 Prozent.

Grüne in Berlin vorn

In der Hauptstadt Berlin zeichnete sich ein Rückschlag für die SPD ab. Bei der parallel stattfindenden Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus landen die Grünen mit ihrer Spitzenkandidatin Bettina Jarasch in einer ersten Prognose des rbb auf dem ersten Platz. Sie kommen demnach auf 23,5 Prozent und lösen damit die SPD mit ihrer Spitzenkandidatin Franziska Giffey als Nummer eins ab, die nur noch 21,5 Prozent erreicht. Die CDU kommt auf 15,0 Prozent, die Linke folgt mit 14,5 Prozent. Die FDP erhält der Prognose zufolge 7,5 Prozent und die AfD 7,0 Prozent.

Bei der Abstimmung vor fünf Jahren war die SPD mit 21,6 Prozent noch stärkste Kraft geworden. Sie ging mit Michael Müller als Regierendem Bürgermeister eine Koalition mit der Linken und den Grünen ein, die auf 15,6 Prozent beziehungsweise 15,2 Prozent kamen. Müller trat nicht zur Wiederwahl an.

Bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern ist die SPD ersten Prognosen zufolge erneut stärkste Kraft. Sie kommt laut NDR auf 37 Prozent der Stimmen, die mitregierende CDU erhält 14 Prozent. Erneut zweitstärkste Kraft ist die AfD mit 18,5 Prozent, die Linke kommt der Prognose zufolge auf zehn Prozent. Sowohl Grüne als auch FDP können sich Hoffnung auf einen Einzug in den Landtag in Schwerin machen: Die Grünen erzielen sieben Prozent und die FDP 6,5 Prozent. Die SPD von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig kann der Prognose zufolge im Vergleich zur letzten Wahl 2016 zulegen. "Das ist ein wunderbarer Abend für unser Land, für die SPD und Mecklenburg-Vorpommern", sagte sie.

Ökonomen sagten in ersten Reaktionen:

Gabriel Felbermayr, Präsident Institut für Weltwirtschaft IFW: "Es wird vermutlich nicht für einen Rot-Rot-Grüne-Koalition reichen, damit ist nicht mit einer extremen Umstrukturierung der Wirtschaftspolitik in Deutschland zu rechnen. Aus wirtschaftlicher Sicht, ist dies zunächst eine gute Nachricht. Deutschland steht nun aber eine schwierige Regierungsbildung ins Haus, die sich über Monate ziehen könnte. Ob Ampel, Jamaika oder Minderheitsregierung: Man muss damit rechnen, dass die zukünftige Regierung relativ schwach sein wird, weil sich ideologisch stark unterschiedlich positionierte Parteien auf ein Programm einigen müssen. Eine länger andauernde Lähmung und politische Unsicherheit bedeuten wirtschaftlich nichts Gutes, vor allem angesichts der enormen anstehenden Zukunftsaufgaben. Weil ohne die Grünen gar nichts geht, ist mit einer starken Ausrichtung auf Klimapolitik zu rechnen. Für andere Themen, zum Beispiel das Thema Rentenreform, wird wohl wenig Energie bleiben. Vermutlich wird in jeder Koalition ohne neue Schulden gar nichts gehen, weil man Geld für die Umsetzung wenigstens einiger der Lieblingsprojekte der Koalitionspartner brauchen wird, es aber immer bei einem Partner Widerstand für Strukturreformen geben wird."

Thomas Gitzel, Chefökonom VP Bank: "An den Finanzmärkten wird der Wahlausgang gelassen aufgenommen werden. Zu einem Linksbündnis wird es mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht kommen. Damit ist das grösste Risiko aus Finanzmarktsicht ausgeräumt. Damit steht aber auch fest: Mit einem deutlichen Bruch der bisherigen Regierungsarbeit ist nicht zu rechnen. Auch der Einzug der SPD ins Bundeskanzleramt würde Kontinuität bedeuten. Olaf Scholz sind solide Staatsfinanzen wichtig, alleine das wirkt für die Finanzmärkten beruhigend. Und zunächst gilt: Solange die Regierungskoalition noch offen ist, gibt es ohnehin keinen Grund Finanzwetten abzuschliessen. Der Euro wird auf die Bundestagswahl keine grösseren Reaktionen zeigen."

Alexander Krüger, Chefökonom Bankhaus Lampe: "Nachdem ein Linksrutsch offenbar vom Tisch ist, sind rechnerisch mehrere Koalitionen möglich, die neben Klimapolitik auch andere wichtige Themen vorwärtsbringen können. Dazu sollte vor allem auch eine Wachstumsagenda zählen, über die im Wahlkampf viel zu wenig gesprochen wurde. Vieles deutet allerdings auf schwierige und eventuell auch langwierige Koalitionsverhandlungen hin, vor allem im Falle eines Dreierbündnisses. Um den Kanzler zu stellen, werden CDU und SPD wohl zu den grössten Zugeständnissen bereit sein. Aktieninvestoren dürften sich über das vertriebene rot-grün-rote Schreckgespenst erleichtert zeigen. Unabhängig vom künftigen Politikkurs bleiben Sachwertanlagen zentral, da sich an der Nullzinspolitik der EZB in der kommenden Legislaturperiode nichts ändern wird."

