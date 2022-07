“Manchmal haben auch Zentralbanker ein Herz”, sagte ein emotionaler Draghi vor dem Unterhaus des Parlaments.

Drei von Draghis Koalitionspartnern zogen am Mittwochabend ihre Unterstützung zurück, nachdem Draghi durch seine Rücktrittsdrohung eine Vertrauensabstimmung erzwungen hatte. Auch wenn Draghi nach der gescheiterten Abstimmung nicht sofort zurücktrat, beendete er damit die Einheitsregierung, die er seit Februar 2021 geführt hatte.

Wenn Staatspräsident Sergio Mattarella den Rücktritt des ehemaligen Chefs der Europäischen Zentralbank akzeptiert, könnten Anfang Oktober Neuwahlen stattfinden.

“Wenn wir zusammenbleiben wollen, besteht der einzige Weg darin, diesen Pakt von Grund auf neu aufzubauen, mit Mut, Selbstlosigkeit und Glaubwürdigkeit”, sagte Draghi vor der Vertrauensabstimmung vor den Abgeordneten. Am Ende verliessen drei von Draghis Koalitionspartnern, die Fünf-Sterne-Bewegung, die Liga und Forza Italia, die Regierung.

Nervosität der Anleger

Die Situation wird auch in Frankfurt genau beobachtet, wo die EZB ein neues Instrument zur Krisenbekämpfung vorstellen wird, das hochverschuldete Länder wie Italien vor Spekulanten schützen soll. "Die Ungewissheit dürfte Anleihegläubiger zunehmend nervös machen und den Druck auf die EZB erhöhen, am Donnerstag ein glaubwürdiges Instrument zur Bekämpfung der Fragmentierung anzukündigen", sagte David Powell, leitender Ökonom für den Euroraum bei Bloomberg.

Italienische Anleihen stürzten am Donnerstag ab und liessen die 10-jährige Rendite um 18 Basispunkte auf 3,57 Prozent steigen, den höchsten Stand seit Juni. Die Renditen von Bundesanleihen waren kaum verändert, so dass der Spread zwischen beiden Papieren um 18 Basispunkte auf 232 Basispunkte anstieg. Der FTSE fiel am Vormittag um etwa 2 Prozent.

Italienische Regierungen sind notorisch instabil, und Draghi stand an der Spitze des 67. Kabinetts in gut 75 Jahren. Auch wenn Draghi wahrscheinlich bis zur nächsten Wahl geschäftsführender Ministerpräsident bleiben wird, wird die Regierung dramatisch geschwächt sein, was ihre legislative Agenda gefährdet.

EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni warnte, dass Italien “ein perfekter Sturm” bevorstehen könnte.

Die Parteien sind nun im Wahlkampfmodus. Die Mitte-Rechts-Parteien, die während der hitzigen Senatsdebatte am Mittwoch geschlossen auftraten, haben die besten Chancen, aus den Neuwahlen als Sieger hervorzugehen. Aktuellen Umfragen zufolge würde ein Rechtsbündnis unter der Führung der Brüder Italiens von Giorgia Meloni gewinnen.

(Bloomberg)