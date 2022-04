Der Schwerpunkt der ersten Massnahmen einer zweiten Amtszeit wäre die Erhaltung der Kaufkraft, sagte Macron am Mittwoch dem Fernsehsender TF1. Zudem will der Präsident die Erdgas- und Strompreise weiter deckeln. Die erste Runde der Präsidentenwahl in Frankreich findet am Sonntag statt. Macron muss dabei um den lange sicher geglaubten Sieg bangen. Der Pro-Europäer sieht sich mit Umfragen konfrontiert, die für die am 24. April zu erwartende Stichwahl ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der rechtsextremen Herausforderin Marine Le Pen vorhersagen.

(Reuters)