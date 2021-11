So sprach der Schweizer Aussenminister von einer Agenda, die man nun bis zum World Economic Forum (WEF) in Davos Mitte Januar 2022 gemeinsam entwickeln wolle.

Beide Seiten hätten Vorstellungen, die analysiert werden müssten, im Hinblick darauf, was davon "gemeinsam machbar ist und was nicht". Das sei sehr wichtig, "sonst macht man wieder die gleichen Fehler wie in der Vergangenheit", sagte Cassis.

Sefcovic hingegen sprach von einer Roadmap, einem Fahrplan, mit Inhalten und klaren zeitlichen Vorgaben. Im Januar wolle man eine Zwischenbilanz ziehen. Bis dahin werde man sehen, ob es seitens der Schweiz "eine echte politische Zusage gibt".

Open and constructive exchange between close partners I’m pleased to have met Vice-President of the @EU_Commission, @MarosSefcovic We took stock of the state of Swiss-EU relations & agreed to establish a high-level political dialogue to develop the way forward! pic.twitter.com/XXAiBk9892

— Ignazio Cassis (@ignaziocassis) November 15, 2021