Trump ist den informierten Kreisen zufolge zuversichtlich, dass Vizepräsident Mike Pence und Mitglieder seines Kabinetts nicht versuchen werden, ihn gemäss Zusatzartikel 25 der US-Verfassung des Amtes zu entheben. Pence lehne die Idee ab, diese Befugnis zu nutzen, um Trump aus dem Amt zu vertreiben, sagte eine Person.

Der Präsident und einige Verbündete glauben auch, dass die Demokraten zu weit gehen, wenn sie erneut versuchen, ihn wegen des Mobs am Mittwoch im Kapitol des Amtes zu entheben. Sie halten eine Verurteilung durch den Senat auf jeden Fall für unwahrscheinlich.

Trump plane die Zeit zu nutzen, um die seiner Meinung nach grössten Erfolge seiner vierjährigen Amtszeit hervorzuheben, einschließlich der Mauer, die seine Regierung zumindest an einem Teil der US-Grenze zu Mexiko errichten liess. Eine Reise nach Alamo, Texas, nahe der Grenze, sei für Dienstag geplant, sagte ein Sprecher des Weißen Hauses.

Trump bereite auch mindestens eine weitere Begnadigungsrunde vor und werde ein letztes Mal versuchen, die Bemühungen seiner Regierung, die Tech-Giganten an die Kandare zu nehmen, voranzutreiben, sagten die Leute. Allerdings sei nicht klar, was er tun könnte. Insgesamt ist es ein letzter Versuch, Trumps Vermächtnis zu rehabilitieren, nachdem seine Anhänger am Mittwoch das Kapitol gestürmt hatten.

In den letzten Tagen hatten einige Mitarbeiter Trump den Rücken gekehrt und er selber war aus sozialen Medien verbannt worden, nachdem er einen Sturm auf das US-Kapitol ausgelöst hatte.

(Bloomberg)