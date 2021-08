Der Senat votierte am Samstag mit 67 gegen 27 Stimmen dafür, die Zeit der Debatte über das das Vorhaben zu beschränken. Wann die Zustimmung selbst erfolgt, ist indes weiter offen. Hinter verschlossen Türen wird weiter an einer Einigung gearbeitet, Änderungen an dem Vorhaben sind weiter möglich.

Das Projekt gehört zu Bidens wichtigsten Wahlversprechen. Das sieht Ausgaben etwa für Straßen und Brücken, aber auch Breitband, E-Auto-Ladestellen und das Stromnetz vor.

(Reuters)