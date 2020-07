In einem Tweet warf Trump am Donnerstag die Frage auf, ob die Wahl verschoben werden solle, bis die Menschen "korrekt und sicher" abstimmen könnten. Zudem warnte er davor, dass es bei unbeschränkten Briefwahlen zu Betrug kommen könnte.

Mit der vorgeschlagenen Briefwahl im grossen Massstab, die über Ausnahmefälle wie etwa Krankheit oder Abwesenheit hinausgehen würde, "wird 2020 die UNGENAUESTE & BETRÜGERISCHSTE Wahl in der Geschichte sein", sagte Trump am Donnerstag in einem Tweet. "Es wird eine große Blamage für die USA sein. Verschiebung der Wahl, bis die Menschen ordentlich, sicher und gefahrlos wählen können???"

Allerdings ist der Termin in der Verfassung festgeschrieben. In diesem Jahr ist es der 3. November. Eine Verschiebung erscheint daher sehr unwahrscheinlich.

Trump hat für seine Befürchtung eines Wahlbetrugs bislang keine nachhaltigen Belege geliefert. Die meisten Wahlexperten gehen davon aus, dass Briefwahl im Grundsatz sicher ist - auch wenn eine Änderung des Wahlmodus wegen der Pandemie nur wenige Monate vor der Abstimmung eine grosse Herausforderung darstellt.

Der Republikaner Trump liegt in Umfragen derzeit deutlich hinter seinem Herausforderer Joe Biden, dem designierten Präsidentschaftskandidaten der Demokraten.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020