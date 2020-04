Es würde eine Reihe von Optionen von diversen Ministerien diskutiert, sagten zwei mit den Überlegungen vertraute Personen am Donnerstag. Dazu gehörten das Außenministerium, der Nationale Sicherheitsrat des US-Präsidialamtes sowie das Finanz- und Verteidigungsministerium. Im Raum stünde die Frage, wie hart China getroffen und wie es vernünftig abgestimmt werden sollte.

US-Präsident Donald Trump hat China in den vergangenen Wochen wiederholt kritisiert und das Land bezichtigt, nicht ausreichen über das Coronavirus informiert zu haben. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch warf er China vor, seine Wiederwahl verhindern zu wollen und dafür auch die Coronavirus-Pandemie zu nutzen. Welche Konsequenzen das Verhalten für die Volksrepublik haben könne, ließ er offen.

Die "Washington Post" berichtete unter Berufung auf Insider, dass die USA erwägten, Schulden, die von China gehalten werden, nicht zu bedienen. Wirtschaftsberater Larry Kudlow dementierte dies. "Diese Geschichte ist komplett falsch", sagte er Reuters.

(Reuters)