Post verkauft Bikesharing-Unternehmen Publibike

(Meldung um den letzten Abschnitt zur Verlängerung des Leistungsvertrags mit der Stadt Bern ergänzt.) - Die Post hat ihre Bikesharing-Tochter Publibike verkauft. Es stünden wichtige Investitionen an und die Post wolle die dafür benötigten Mittel in ihr eigenes Kerngeschäft investieren, teilte die Post am Montag mit.