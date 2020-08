Postfinance mit Verzögerungen bei der Zahlungsverarbeitung

Rentnerinnen und Rentner hatten darüber geklagt, dass ihre AHV noch nicht auf ihren Konten gelandet war, wie "Blick online" berichtete. Gerade vor dem Wochenende sei das unerfreulich. Postfinance-Sprecher Rinaldo Tibolla bestätigte den Sachverhalt am Nachmittag.

An die Adresse der Pensionierten gerichtet konnte er melden, die Transaktionen der Ausgleichskassen seien verarbeitet. "Wir gehen davon aus, dass alle Rentnerinnen und Rentner ihre AHV am Freitag noch überwiesen bekommen", liess er ausrichten.

Was die anderen Zahlungen betrifft, wurde der Rückstand am Nachmittag ebenfalls noch abgearbeitet. Die Störung war in der Nacht auf Freitag aufgetreten. Die Postfinance behob sie im Laufe des Tages.

mk

(AWP)