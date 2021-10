Präzisierte Eignerstrategie soll neue Axpo-Verträge retten

Die Ablösung des Nordostschweizerischen Energie-Konkordats (NOK) durch ein neues Axpo-Vertragswerk drohte zuletzt am Widerstand in den kantonalen Parlamenten von Zürich und Schaffhausen zu scheitern. Mit Änderungen an der Eignerstrategie soll das neue Vertragswerk nun gerettet werden.