Presse: Italiens Regierung prüft Ita-Angebote - Gebote niedriger

Am Dienstag endete die Möglichkeit für die Bieter, in die Bücher Itas zu blicken und ein Angebot abzugeben. Der "Corriere della Sera" berichtete, MSC und Lufthansa könnten ihre Bewertung für Ita von ursprünglich einer Milliarde Euro auf 800 bis 850 Millionen Euro reduziert haben. Die Einschätzung von Certares könnte bei 550 bis 600 Millionen Euro und damit ebenfalls niedriger liegen. Die Regierung muss als nächstes entscheiden, ob und mit wem sie in konkrete Verhandlungen geht.

Nach dem Aus der insolventen Alitalia ging Ita Airways am 15. Oktober 2021 an den Start. Eigentümer ist bislang das Finanzministerium. Beim Verkauf ist die Rede von etwa 80 Prozent, die die Regierung von der Fluglinie veräussern will. Der übrige Anteil soll zunächst beim Staat bleiben. MSC will bei einem Deal die Mehrheit übernehmen und Lufthansa eine Minderheitsbeteiligung halten./jon/DP/jha

(AWP)