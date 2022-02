Presse: Saudi-Arabien will Saudi-Aramco-Aktien für 50 Mrd Dollar verkaufen

Saudi-Arabien lotet einem Pressebericht zufolge den Verkauf weiterer Anteile am Ölkonzern Saudi Aramco im Wert von 50 Milliarden US-Dollar (44 Mrd Euro) aus. Manager des Konzerns hätten bereits intern und mit externen Beratern darüber gesprochen, berichtete das "Wall Street Journal" am Freitag online und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. Die Aktien könnten an der Börse in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad sowie an einer weiteren Börse auf den Markt gebracht werden, möglicherweise in London oder Singapur. Saudi Aramco wollte sich auf Nachfrage der Zeitung nicht äussern.