Produkt-Fälschungen kosten EU-Staaten 15 Milliarden Euro pro Jahr

Durch die zunehmenden Aktivitäten von Produktfälschern entgehen den Staaten der Europäischen Union Steuereinnahmen in Höhe von insgesamt 15 Milliarden Euro pro Jahr. Das geht aus dem Statusbericht 2020 des EU-Amtes für geistiges Eigentum (EUIPO) hervor, der am Mittwoch am Sitz der Agentur im ostspanischen Alicante veröffentlicht wurde.