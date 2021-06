Produktion von Impfstoff Sputnik V in Argentinien kann anlaufen

Die Herstellung des russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V in Argentinien kann im grossen Stil anlaufen. Das Gamaleja-Institut in Moskau habe die von einer argentinischen Pharmafirma produzierten Test-Tranchen einer Qualitätskontrolle unterzogen und für gut befunden, sagte Gesundheitsministerin Carla Vizzotti am Mittwoch. Der in Argentinien hergestellte Impfstoff soll später auch in andere lateinamerikanische Länder exportiert werden.