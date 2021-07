"Ich rechne für eine lange Zeit nicht damit, dass die Geldpolitik gestrafft wird", sagte das EZB-Ratsmitglied am Donnerstag zu Bloomberg TV. Die Währungshüter haben in der kommenden Woche am 22. Juli ihre nächste Zinssitzung. "Es gibt eine Vereinbarung, dass wir wirklich sehr günstige Finanzierungsbedingungen für eine lange Zeitstrecke sicherstellen müssen", sagte er.

Aus Sicht des Chefs der Banca d'Italia muss die Notenbank in einer Situation, in der es immer noch substanziellen Nachholbedarf in der Wirtschaft gibt, zeigen, dass sie entschlossen sei. Visco verwies dabei auf die neue geldpolitische Strategie der Euro-Notenbank. Diese sieht unter anderem vor, dass besonders starke oder langwährende geldpolitische Massnahmen nötig sind, wenn die Zinsen in einer Wirtschaft bereits besonders tief liegen. "Das könnte sogar eine moderate und vorübergehende Phase mit einer Inflation implizieren, die über dem Ziel liegt, das wir haben", sagte er

Auf die Frage, ob die EZB ihr auf 1,85 Billionen Euro angelegtes Notfall-Anleihenkaufprogramm PEPP verlängern müsse, antwortete er: "Wir haben das nicht diskutiert." Das müsse im EZB-Rat besprochen werden. "Wir müssen Finanzierungsbedingungen sicherstellen, die für die Erholung absolut günstig sind."

(Reuters)