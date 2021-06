Protest gegen Regierung in Slowenien

Vor der Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft durch Slowenien haben in der Hauptstadt Ljubljana mehrere Tausend Menschen gegen Ministerpräsident Janez Jansa demonstriert. Aufgerufen zu dem Protest am Freitagabend hatten Gewerkschaften und Oppositionsparteien, wie die Nachrichtenagentur STA berichtete. Das Zwei-Millionen-Einwohner-Land, seit 2004 Mitglied in der Europäischen Union, übernimmt am 1. Juli die Geschäfte.