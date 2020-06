Proteste gegen Verstaatlichung von Agrarkonzern in Argentinien

In Argentinien haben zahlreiche Menschen in verschiedenen Städten des Landes gegen die Verstaatlichung des Agrarkonzerns Vicentín protestiert. Am Firmensitz in Avellaneda, in der Hauptstadt Buenos Aires sowie in Rosario und Córdoba gingen am Mittwoch viele Demonstranten auf die Strasse und schlugen Töpfe und Pfannen gegeneinander, wie im Fernsehsender TN zu sehen war. Der so genannten Cacerolazo ist eine in Lateinamerika sehr populäre Form des Protests.