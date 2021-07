In einer Ansprache an die Nation sagte Ramaphosa, die meisten betroffenen Gebiete hätten sich wieder beruhigt. "Wir sind überzeugt, dass der Einsatz unserer Sicherheitskräfte in Zusammenarbeit mit Gemeinden und sozialen Einrichtungen, fähig ist im ganzen Land wieder Ordnung herzustellen und weitere Unruhen zu vermeiden", sagte Ramaphosa. Die Kosten für die Zerstörungen und Ausplünderungen belaufen sich seinen Angaben nach auf Milliarden von Rand.

In der vergangenen Woche waren die Proteste schnell in Plünderungen ausgeartet, Hunderte von Geschäften wurden zerstört und über 200 Menschen verloren ihr Leben. Auslöser der Proteste war die Inhaftierung des ehemaligen Präsidenten Zuma. Er hatte sich selbst der Polizei gestellt und seine 15-monatige Haftstrafe angetreten. Der 79-Jährige war dazu verurteilt worden, weil er sich weigerte bei Ermittlungen zu Korruption während seiner neunjährigen Amtszeit bis 2018 auszusagen. Durch die Unruhen ausgelöst, machten die Menschen auch ihren Unmut über Ungleichheiten Luft, die auch 27 Jahre nach Ende der Apartheit immer noch existieren. Massnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben die Armut im Land noch verstärkt.

(Reuters)