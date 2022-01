Prozess wegen "Kill Erdogan"-Plakat beginnt in Bern

Ein Berner Gericht arbeitet am Dienstag und Mittwoch Ereignisse auf, welche 2017 zu diplomatischen Interventionen der Türkei in der Schweiz führten. Es geht um das "Kill Erdogan"-Plakat, welches mutmasslich linke Aktivisten in Bern an einer Kundgebung für Demokratie in der Türkei zeigten.