Publibike und Velospot spannen zusammen

Die Fusion erfolgt auf Anfang August, wie die beiden Unternehmen am Mittwoch mitteilten. Dadurch entsteht laut der beiden Firmen das grösste zusammenhängende Bike-Sharing-Netz des Landes. Publibike betreibt heute acht Netze, Velospot zehn.

Die beiden Systeme sollen gekoppelt und mit nur einem Abonnement genutzt werden können. Auch technologische Neuerungen wollen die beiden Unternehmen gemeinsam vorantreiben. Ab 2023 soll es nur noch ein Veloschloss zum Öffnen der beiden Produkte geben.

Beide Systeme werden vorderhand noch im bestehenden Design weiterbetrieben. Neuer CEO wird der bisherige Publibike-Chef Markus Bacher. Der CEO von Intermobility, François Kuonen, wird Technologiechef (CTO) des Unternehmens.

Publibike wurde 2011 von Postauto in Zusammenarbeit mit den SBB und Rent a Bike gegründet. Der staatsbetriebliche Hintergrund von Publibike sorgte von Anfang an für Misstöne in der Branche. Kritiker befürchteten Wettbewerbsverzerrungen. Auch Intermobility-Chef Kuonen etwa kritisierte 2019 Publibike in der "Aargauer Zeitung" diesbezüglich heftig.

Publibike kämpfte immer wieder mit technischen Problemen, namentlich 2018 bei der Einführung des Veloverleihsystems in Bern. So konnten die Schlösser leicht geknackt werden. Publibike musste nachrüsten.

Anfang des laufenden Jahres verkaufte die Post das Bikesharing-Unternehmen Publibike an drei spezialisierte Partner. Die neuen Eigentümer sind Bacher der Berner Fahrradspezialist Thomas Binggeli und der IT-Unternehmer Guido Honegger.

(AWP)