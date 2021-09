Putin will mehr Investitionen im Osten Russlands

Russlands Staatschef Wladimir Putin will mehr Investoren in den Osten des Landes locken. Die Entwicklung der Region habe oberste Priorität, sagte der Präsident am Freitag bei einem Wirtschaftsforum in Wladiwostok an der Grenze zu China. Für die von Japan beanspruchte Pazifik-Inselgruppe der Kurilen kündigte er ein "beispielloses Paket" mit Vorteilen und Anreizen für Unternehmen für die nächsten zehn Jahre an. Es beinhalte etwa eine Befreiung von der Einkommens- und Grundsteuer. Dies gilt Putin zufolge auch für ausländische Firmen. Der 68-Jährige will so mehr Investitionen in den Tourismus und die für die Insel wichtige Fischverarbeitung erreichen.