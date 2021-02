Die EU-Kommission plädiert für eine längere Frist zur Ratifizierung des Brexit-Handelspakts mit Grossbritannien bis Ende April. Solange soll der Vertrag weiter vorläufig angewendet werden, zwei Monate länger als gedacht. Die Brüsseler Behörde begründete den Vorschlag am Mittwoch mit technischen Gründen. So bleibe mehr Zeit für die juristisch-sprachliche Überarbeitung des Abkommens in alle 24 EU-Sprachen und zur Prüfung durch das EU-Parlament und den Rat.