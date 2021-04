Die USA wollen den grossen Steueroptimierern an den Kragen. Schon seit Jahren wird über eine globale Steuerreform diskutiert, mit dem Ziel, dass die konzerninterne Verschiebung von Gewinnen in Steuerparadiese sich nicht mehr lohnt.

Jetzt kündigte Finanzministerin Janet Yellen an, eine globale Mindeststeuer von 21 Prozent anzustreben. Denn die Biden-Regierung will dem internationalen Wettlauf immer niedrigerer Steuersätze ein Ende bereiten.

Das sei eine "überraschende Trendwende, die politisch und ökonomisch motiviert ist", sagt Steuerexperte Rolf Röllin von PwCSchweiz. Die Corona-Pandemie habe dabei wie ein Katalysator gewirkt.

Nicht nur in den karibischen Steuerparadiesen stösst das Thema auf Ablehnung, sondern auch in einigen europäischen Ländern, die ausländische Unternehmen jahrelang mit niedrigen Steuern anlockten.

Wie auch die Schweiz. Das zuständige Staatssekretariat für internationale Finanzfragen (SIF) verweist derweil auf ältere Stellungnahmen: Eine verbindliche Mindestbesteuerung sei "innovations- und wachstumshemmend". Sollte es dennoch dazu kommen, müsse sie "moderat" sein.

Zu Janet Yellens Vorstoss äussert sich Bern derweilen diplomatisch: Bundesrat Ueli Maurer bemerkte nach der virtuellen Jahrestagung von IWF und Weltbank am Donnerstagabend, über die Höhe einer weltweiten Unternehmenssteuer habe man sich noch nicht geeinigt. Für weitere Diskussionen sei die Schweiz offen.

Moderat wäre wohl eine Mindeststeuer zwischen 12,5 und 14 Prozent – damit könnte die Schweiz nach Ansicht von Experten noch leben. Doch: "Der amerikanische Vorschlag von 21 Prozent ist ein Hammer. Damit wäre der Steuerwettbewerb in der Schweiz tot", sagt Peter Hongler, Professor für Steuerrecht an der Universität St. Gallen (HSG).

Über globale Mindeststeuern wird seit längerem diskutiert. Doch die 21-Prozent-Idee aus Washington liegt weit über dem, was bislang innerhalb der OECD angestrebt wurde: Dort war eher von 15 Prozent die Rede, als niedrigster denkbarer Steuersatz gar von 12,5 Prozent – wie in Irland. Alles darunter gälte als Steueroase.

Damit könnte die Schweiz einigermassen umgehen, denn heute liegen die Unternehmenssteuern landesweit durchschnittlich bei 15 Prozent. Also wäre auch keine Prangergefahr und keine Abwanderung grosser Konzerne zu befürchten.

Wenn aber grosse Länder wie Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, China und Indien die USA unterstützen, könnte die 21-Prozent-Steuer tatsächlich durchkommen. Schätzungen zufolge würden vor allem die grossen Wirtschaftsmächte von einer allgemeinen Anhebung des Steuerniveaus profitieren. Die OECD selbst rechnet mit zusätzlichen Steuereinnahmen von 100 Milliarden Dollar.

Dabei haben die USA selbst nicht viel zu verlieren, erklärt Steuerexperte Peter Hongler. Die Gewinnsteuern aus dem Ausland machen nur einen geringen Teil der gesamten US-Steuereinnahmen aus. "Die USA können recht aggressiv am internationalen Steuersystem schrauben, auf die eigenen Steuereinnahmen wirkt sich das kaum aus. In der Schweiz ist es genau umgekehrt, da der Anteil der Gewinnsteuern aus dem Auslandgeschäft viel grösser ist."

By choosing to compete on taxes, we’ve neglected to compete on the skill of our workers and the strength of our infrastructure. It’s a self-defeating competition, and neither President Biden nor I are interested in participating in it anymore.

We want to change the game.

— Secretary Janet Yellen (@SecYellen) April 7, 2021