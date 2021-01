Regierungskrise in Italien: Conte stellt im Senat Vertrauensfrage

Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte hat am Dienstag ein weiteres Mal im Parlament um Vertrauen für seine angeschlagene Regierung geworben. Conte warnte in einer Rede im Senat, dass Italiens Politik durch die Krise mitten in der Corona-Pandemie "Gefahr läuft, den Kontakt zur Realität zu verlieren". Die am Abend in der kleineren Parlamentskammer geplante Vertrauensabstimmung galt als entscheidendes Signal, wie es mit der Mitte-Links-Koalition in Rom weiter geht. Am Vorabend hatte der parteilose Jurist ein erstes Vertrauensvotum in der grösseren Abgeordnetenkammer gewonnen.