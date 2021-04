Die US-Börsenaufsicht SEC untersucht derzeit, wie bei den Derivaten, die Archegos im Einsatz hatte, die Transparenz erhöht werden kann, sagten Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Der US-Gesetzgeber dränge die SEC auch, mehr Licht in den Bereich Leerverkäufe zu bringen. Auch die Europäische Zentralbank hat "erhebliche Regulierungslücken" festgestellt.

Die Überlegungen sind in einem frühen Stadium und der neue SEC-Chef Gary Gensler wird entscheiden, wie es weitergehen soll, sagten die Personen. Ein Sprecher von Gensler lehnte eine Stellungnahme ab.

Der SEC geht es vor allem um die Pflichtmeldungen, die Hedgefonds, Investmentfonds und Family Offices abgeben müssen, wenn sie Aktienpositionen in gewisser Höhe halten. Diese Pflichtmeldungen sind in den USA als 13F und 13D bekannt und quartalsweise fällig. Archegos, das Family Office des Milliardärs Bill Hwang, hat dieser Meldungen offenbar nie abgegeben, sondern Swaps dazu genutzt, riesige Aktienpositionen heimlich aufzubauen. Die grösste dieser Positionen entsprach geschätzten 10 Milliarden Dollar (8,3 Milliarden Euro) im Medienunternehmen ViacomCBS.

Neben Derivaten sind auch Leerverkäufe von der Meldepflicht befreit, was Anfang des Jahres angesichts des Hypes um Aktie wie die von GameStop zum Thema wurde. Hier hatten Hedgefonds auf sinkende Kurse gewettet und das mit mehr Aktien, als überhaupt im Umlauf waren - ohne dass man wusste, wer hinter den Transaktionen steckte.

Mehr Transparenz

Die SEC könnte daher verlangen, Meldepflichten für mehr Produkte einzuführen oder diese häufiger als quartalsweise einzufordern, sagten die Personen. Das könnte helfen, akkumulierende Risiken rascher sichtbar zu machen.

"Die derzeitigen Meldepflichten sind zu langsam und unvollständig", sagt Andrew Park, Senior Policy Analyst bei Americans for Financial Reform, einer in Washington ansässigen Gruppe. "Kaum jemand wusste überhaupt von Archegos."

Auch im US-Kongress drängen Abgeordnete der Demokraten auf neue Regeln. Allerdings dürften sie das Thema vorerst dem neuen SEC-Chef überlassen.

Jede Erhöhung der Transparenz wäre das Gegenteil dessen, was unter Trump angestossen wurde, als die SEC versuchte, mehr Unternehmen von Meldepflichten zu befreien. Diese Pläne wurden Ende letzten Jahres allerdings unter heftiger Kritik beerdigt.

(Bloomberg)