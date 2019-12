Republikanischer Top-Senator McConnell warnt vor Trump-Impeachment

(Ausführliche Fassung) - Vor dem Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Trump im Senat eskaliert auch in dieser Parlamentskammer der Konflikt zwischen Republikanern und Demokraten. Der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, warnte seine Kollegen am Donnerstag eindringlich davor, Trump des Amtes zu entheben. Die am Vorabend mit der Mehrheit der Demokraten im Repräsentantenhaus verabschiedeten Anklagepunkte gegen Trump kritisierte er als nicht verfassungsgemäss. Der demokratische Minderheitsführer Chuck Schumer warf McConnell im Gegenzug vor, den "unfairsten Impeachment-Prozess in der modernen Geschichte" der USA zu planen.