Bevölkerungswachstum, technologische Umwälzungen, geopolitische Machtverschiebungen oder Klimawandel - das sind nur einige Leitplanken und Herausforderungen für die Welt in den nächsten Jahrzehnten. "Die Welt sieht sich mit einem dramatischen Wandel konfrontiert", sagte Klaus Hommels zum Auftakt der Investorenkonferenz Noah in Zürich.

Die Folge davon ist, dass Unternehmen mehr und mehr Kapital brauchen, um mit dem Fortschritt und dem Wandel mithalten zu können. Dies sei insbesondere in Europa der Fall, betonte Hommels, einer der einflussreichsten Risikokapital-Investoren weltweit. Traditionelle Wege der Finanzierung für kleinere und mittelgrosse Unternehmen über Banken oder auch der öffentlichen Hand würden längst nicht mehr ausreichen und an Bedeutung verlieren. "Wir müssen neue Wege zur Finanzierung des Mittelstandes finden", so Hommels an der Naoh weiter.

Laut Hommels, Gründer und Chairman von Lakestar mit Sitz in Zürich und früher Risikokapitalgeber bei Spoitfy, Skype oder Facebook, seien zum Beispiel allein in Deutschland bis 2040 zwischen 6 bis 8 Billionen Euro an Wertschöpfung bei neuen Unternehmen notwendig, um das Wirtschaftswachstum und somit auch den bisherigen Lebenstandard aufrechterhalten zu können. Eine ähnliche Wertschöpfung sei in den USA in den letzten über 20 Jahren bereits erreicht worden.

Dass die herkömmliche Unternehmensfinanzierung in Zukunft nicht mehr ausreicht, stritt auch Simonetta Sommaruga nicht ab. Die Bundesrätin, welche die Noah-Konferenz am Montagmorgen zusammen mit Ringier-CEO und digitalswitzerland-Gründer Marc Walder sowie Noah-Gründer Marco Rodzynek eröffnete, betonte, dass gerade Banken ihre Investitionen immer mehr abwägen würden. Risikokapitalgeber könnten daher eine "entscheidende Rolle spielen" speziell in den Bereichen Dekarbonisierung und Clean Tech.

Marc Walder zeigte sich zuversichtlich, dass Investorengelder gerade von Noah-Teilnehmerinnen und -Teilnehmern in die richtigen Kanäle fliessen würden. Er pries die Schweiz als einen der wichtigsten Innovationsstandorte der Welt.

Noah findet heuer am 6. bis 7. Dezember im "The Circle" beim Flughafen Zürich statt. Nach eigenen Angaben hat die Konferenz die am schnellsten wachsenden europäischen Digitalunternehmen zu Gast. Seit 2009 sind in Berlin, London oder Tel Aviv insgesamt 20'000 Gäste an die Konferenzen gekommen und 2500 Speaker sind aufgetreten. Die Konferenz bringt bereits börsenkotierte Konzerne, Start-ups, Risikokapitalgeber und Family Offices zusammen.