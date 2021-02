Rita Adam neue Botschafterin der Schweiz bei EU in Brüssel

Adams löst in Brüssel Urs Bucher ab, den der Bundesrat zum Botschafter in Israel mit Sitz in Tel Aviv ernannt hat. In Rom wird Adam abgelöst von Monika Schmutz Kirgöz, gegenwärtig Missionschefin in Beirut. Dort wird Marion Weichelt Krupski neue Botschafterin, gegenwärtig Missionschefin in Dakar.

Christian Dussey, gegenwärtig Direktor des Geneva Centre for Security Policy, wurde zum Botschafter in der Islamischen Republik Iran mit Sitz in Teheran ernannt.

Markus Leitner, gegenwärtig Missionschef in Teheran, wurde zum Botschafter im Vereinigten Königreich von Grossbritannien und Nordirland mit Sitz in London ernannt.

Alexandre Fasel, gegenwärtig Missionschef in London, wurde für die Ausübung seiner neuen Funktion als Sonderbeauftragter "Science Diplomacy" der Botschaftertitel verliehen.

(AWP)