Diese könnten 80 Dollar je Barrel (je 159 Liter) erreichen, sagte der Sprecher des Ölministeriums, Asim Dschihad, am Sonntag nach Angaben der staatliche Nachrichtenagentur. Einen Zeitrahmen für den von ihm vorhergesagten Anstieg nannte er nicht. Die Rohölpreise sind in den vergangenen Wochen kräftig gestiegen und haben sich am Freitag bei mehr als 70 Dollar je Barrel eingependelt.

Neben der besser laufenden Weltwirtschaft liegt eine Ursache für die Verteuerung in den USA. In einer Expertenrunde des Ölkartells Opec wurde Insidern zufolge festgestellt, dass die Produktionssteigerungen der US-Ölindustrie im laufenden Jahr begrenzt sein werden. Der Irak ist Gründungsmitglied der Organisation der Erdöl exportierenden Länder (Opec).

(Reuters)