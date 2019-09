Am Freitag will US-Präsident Donald Trump mit dem australischen Premierministers Scott Morrison einen entsprechenden Plan vorstellen. Dies sagte ein US-Regierungsvertreter am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters.

Beide Länder wollen demnach Ressourcen und Expertise zusammen dafür einsetzen, dass der Weltmarkt kontinuierlich mit den begehrten Rohstoffen versorgt wird. Bei Seltenen Erden handelt es sich um 17 chemische Elemente, die für viele High-Tech-Produkte wie Handys und auch in der Rüstungsindustrie unverzichtbar sind.

Die USA decken etwa 80 Prozent ihres Bedarfs aus der Volksrepublik. Chinas Staatsmedien hatten Ende Mai wegen des Handelskonflikts mit den USA über eine Begrenzung des Exportes spekuliert. Die Regierung in Peking war 2010 nach einem diplomatischen Streit so gegen Japan vorgegangen. Ungeachtet wiederholter Drohungen mit Ausfuhrbeschränkungen verkaufte China zuletzt aber deutlich mehr Seltene Erden ins Ausland.

(SDA)