Rohstoffhändler Gunvor prüft Verkauf von Beteiligung in Russland

Der Genfer Rohstoffhändler Gunvor prüft aufgrund des Kriegs in der Ukraine den Verkauf seiner letzten Minderheitsbeteiligung in Russland. Bereits 2015 sei das gesamte russische Anlagenportfolio veräussert worden, bis auf diese Minderheitsbeteiligung am Ust-Luga Oil Products Terminal, hiess es in einer Mitteilung vom Freitag.